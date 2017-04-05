05.04.2017 (11:08)

Корабли ВМС Турции завершили визит в Новороссийск

Сегодня отряд боевых кораблей Военно-морских сил Турецкой Республики в составе фрегата «Барбаросс» и корвета «Бююкада» завершил программу неофициального визита в Новороссийск и покинул российский порт.

В церемонии проводов турецких моряков приняли участие командир Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) капитан 1 ранга Олег Шастов, руководство города-героя.

На причале морского вокзала был построен Почетный караул НВМБ, военный оркестр базы исполнил государственные гимны России и Турции.

В рамках визита кораблей ВМС Турции с 3 по 5 апреля в Новороссийск состоялась встреча командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко и командующего Военно-морскими силами Турции адмирала Вейсела Кёселе. Адмиралы возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Героев в Новороссийске, посетили корабль-хозяин визита фрегат «Адмирал Григорович».

Российские и турецкие моряки приняли участие в соревнованиях по мини-футболу.

Для гостей из Турции была организована обширная культурная программа.

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