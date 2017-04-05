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05.04.2017 (10:50)

Зенитные ракетные подразделения ЗВО прибыли в Астраханскую область на учение

Зенитные ракетные подразделения Западного военного округа (ЗВО), оснащенные  зенитными ракетными системами (ЗРС) С-300 и С-400 «Триумф», прибыли в Астраханскую область на учение.

В настоящее время завершена перевозка подразделений железнодорожным и авиационным транспортом на полигон Ашулук. По прибытии  в район учения военнослужащие приступили к оборудованию базового лагеря и парка боевых машин.

В рамках учения зенитные ракетные подразделения отработают отражение ударов средств воздушного нападения условного противника. Пуски по мишеням-имитаторам воздушных целей будут  выполняться как с основных позиций, так и с марша, в светлое и темное время суток.

На учение привлечено около 350 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ВКС
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