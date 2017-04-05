05.04.2017 (10:42)

Экипажи Су-34 Западного военного округа выполнили практическое бомбометание в рамках ЛТУ

Около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО), базирующейся в Воронежской области, нанесли удар по объектам условного противника на полигоне Погоново в рамках летно-тактического учения (ЛТУ).

В ходе ЛТУ экипажи Су-34 под прикрытием истребителей МиГ-29СМТ и МиГ-31БМ отработали пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район и пилотирование в сложных метеоусловиях.

При практическом бомбометании по наземным мишеням, имитирующим укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника, экипажи отработали уход от систем противовоздушной обороны противника.

Основная цель учения — совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатных подразделений, отработка слетанности и грамотных действий пар в едином тактическом замысле с экипажами истребительной авиации, в том числе в маневренном воздушном бою.

Экипажи наносили удары в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 как в дневное, так и в ночное время с помощью станций визуального контроля и наведения.

ЛТУ с авиационными полками оперативно-тактической авиации ЗВО завершится 7 апреля.

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