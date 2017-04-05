05.04.2017 (10:35)

Командующий ВДВ проинспектирует десантно-штурмовое соединение в Ульяновске в ходе контрольной проверки первой очереди

Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в ходе контрольных проверок и контрольных занятий первой очереди за зимний период обучения проинспектирует отдельное десантно-штурмовое соединение ВДВ, дислоцированное в Ульяновске.

В ходе проверки будут оценены навыки военнослужащих соединения по огневой, тактической, тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской, физической, разведывательной и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а также в вождении боевой техники.

Контрольные проверки в ВДВ будут осуществляться комплексными комиссиями командования войск в две очереди, которые завершатся 14 и 28 апреля. Десантников проэкзаменуют по основным предметам боевой подготовки, включая управление боевой техникой и выполнение контрольных стрельб из штатного вооружения.

В ходе работы комплексные комиссии определят уровень подготовки соединений и воинских частей ВДВ, дислоцированных в Западном, Центральном, Южном, и Восточном военных округах, и их способность выполнять задачи по предназначению.

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