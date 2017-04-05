05.04.2017 (10:24)

Моряки-подводники ТОФ вышли в полуфинал чемпионата Камчатки по хоккею с шайбой

Команда подводных сил Тихоокеанского флота ХК «Океан» из города Вилючинска успешно завершила игры второго круга чемпионата Камчатского края по хоккею с шайбой и вышла в полуфинал турнира.

На этом, предварительном этапе, моряки-подводники, забив в ворота соперников 44 шайбы, набрали 9 из 12 возможных очков и сейчас занимают первое место в турнирной таблице.

В полуфинале команде «Океан» предстоит сыграть с действующим чемпионом края и победителем турнира на кубок командующего подводными силами ТОФ 2016 года хоккейным клубом «Звезда-1» из города Елизова.

Также в полуфинал вышли команды «Пограничник Северо-Востока» (г. Петропавловск-Камчатский) и «Мильковские медведи» (с. Мильково) которые сразятся между собой за выход в финал.

В этом году в хоккейных соревнованиях на полуострове принимали участие 11 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и села Мильково.

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