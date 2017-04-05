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05.04.2017 (08:55)

В Приморье летчики авиационных частей ВВО сражаются за победу на окружном этапе конкурса «Авиадартс-2017»

На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком проходит второй отборочный этап окружного конкурса «Авиадартс-2017».

В нем принимают участие лучшие экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ, фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей Су-35С и Су-30СМ прибывших с аэродромов Хабаровского, Забайкальского и Приморского краёв. Всего в соревнованиях принимают участие около 20 экипажей истребительной, бомбардировочной и армейской авиации Восточного военного округа.

В рамках мероприятия у летчиков проверяются теоретические знания по специальности и уровень физической подготовки. Во время проведения летных смен экипажи выполняют задачи воздушной разведки и навигации, фигуры сложного пилотажа в составе пар, и выявляют лучших в умении вести маневренный воздушный бой.  

На состязаниях в воздухе экипажи отрабатывают боевое применение ракетно-бомбового вооружения по целям на точность.  В ходе учебных полетов боевые машины преодолевают систему ПВО условного противника и выполняют боевые стрельбы по наземным целям ракетно-пушечным вооружением на различных дистанциях.

Победители соревнований выступят на всероссийском этапе конкурса, где будут состязаться с лучшими пилотами Центрального, Южного и Западного военных округов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Авиадартс , Восточный военный округ , ВКС , Самолеты , Вертолеты , Конкурсы
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