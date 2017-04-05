05.04.2017 (07:20)

БПК «Адмирал Виноградов» ТОФ провел артиллерийский бой

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» успешно выполнил артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

В соответствии с планом боевой подготовки флота на полигоне, расположенном в акватории Японского моря, экипаж корабля выполнил комплекс артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника.

Практические стрельбы из двух корабельных артиллерийских комплексов АК-100 выполнялись по буксируемому на максимальном удалении большому морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника. Расчетами скорострельных артиллерийских комплексов АК-630 были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне.

Затем экипажем БПК «Адмирал Виноградов» были выполнены практические стрельбы зенитно-ракетным комплексом «Кинжал» по ракетам-мишеням «Саман», запущенным с борта малого противолодочного корабля «Советская гавань». В ходе выполнения боевого упражнения все назначенные цели были успешно поражены.

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