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05.04.2017 (06:04)

В ракетных дивизионах ТОФ началась контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения

В рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения ракетные дивизионы ТОФ («Бастион» и «Рубеж»), а также подразделения обеспечения берегового соединения камчатской группировки по тревоге вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы. 

Военнослужащие на боевой технике   совершили   марши в назначенные районы и заняли оборудованные позиции на полигонах Камчатского края.

В ходе полевого выхода более 600 ракетчиков будут отрабатывать все виды всестороннего обеспечения от организации походного охранения до ведения противодиверсионной и противовоздушной обороны.   

В полевом лагере установлены палатки для организации приёма пищи, проведения учебных занятий, отдыха военнослужащих, а также развернуты пункты обслуживания техники.

С личным составом запланированы занятия по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Ракетные войска , Восточный военный округ
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