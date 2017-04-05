05.04.2017 (06:04)
В ракетных дивизионах ТОФ началась контрольная проверка по итогам зимнего периода обучения
В рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения ракетные дивизионы ТОФ («Бастион» и «Рубеж»), а также подразделения обеспечения берегового соединения камчатской группировки по тревоге вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы.
Военнослужащие на боевой технике совершили марши в назначенные районы и заняли оборудованные позиции на полигонах Камчатского края.
В ходе полевого выхода более 600 ракетчиков будут отрабатывать все виды всестороннего обеспечения от организации походного охранения до ведения противодиверсионной и противовоздушной обороны.
В полевом лагере установлены палатки для организации приёма пищи, проведения учебных занятий, отдыха военнослужащих, а также развернуты пункты обслуживания техники.
С личным составом запланированы занятия по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам.