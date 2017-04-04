Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

04.04.2017 (22:14)

Минобороны России поблагодарило Чехию за сохранность и уход за российскими воинскими захоронениями

Начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов выразил признательность и слова благодарности главе Чешской делегации заместителю Министра обороны Чешской Республики Алене Нетолицки за то, как содержатся российские и советские воинские захоронения на территории Чехии, в ходе 15-го заседания Смешанной межправительственной комиссии (СМПК) по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений.

Также в ходе заседания стороны определяют основные ориентиры двустороннего сотрудничества в военно-мемориальной сфере. Завершится заседание СМПК 7 апреля 2017 года.

Наряду с представителями Минобороны России в заседании принимают участие представители МИДа России, Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы», а также представители администрации Самарской области и города Самары.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false