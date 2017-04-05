05.04.2017 (08:02)

В Витебской области стартовал завершающий этап совместного учения подразделений ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь

На полигоне «Лосвидо» российские десантники совместно с белорусскими коллегами в ходе проведения практического розыгрыша отработают учебно-боевые задачи по блокированию четырех групп незаконных вооруженных формирований (НВФ), прорвавшихся на территорию одного из крупных административных центров, расположенных на территории Республики Беларусь.

По замыслу учений условные террористы, с целью дестабилизации обстановки среди мирного населения и проведения диверсионных действий, захватили несколько стратегически важных объектов такие, газораспределительная станция, база снабжения и аэродрома, расположенных в непосредственной близости от захваченного населенного пункта. Десантники двух стран при взаимодействии с подразделениями внутренних войск Республики Беларусь, проведут специальные действия по блокированию и уничтожению условных террористов.

Кроме этого, практически одновременно, на территории полигона «Дретунь» в рамках совместных учений пройдет розыгрыш еще одного эпизода, в ходе которого «крылатая пехота» двух стран при огневой поддержке авиации и артиллерии предотвратят прорыв крупных банд НФВ на территорию дружественного государства в одном из приграничных районов Республики Беларусь.

На данном этапе за практическими действиями участников совместных учений будет наблюдать начальник Генерального штаба Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, который оценит уровень подготовки десантников двух стран, слаженность органов управления и подразделений в ходе проведения практического розыгрыша.

В совместных тактических учениях задействовано около 1000 военнослужащих, более 600 единиц военной техники. Российская Федерация на данных учениях представлена усиленной парашютно-десантной ротой из Ивановской воздушно-десантной дивизии.

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