04.04.2017 (23:50)

Пять многоквартирных домов для военнослужащих в Москве будет сдано до июня 2017 года

Выездные совещания на строительных площадках микрорайона по улице Левобережная, в которых принимают участие представители руководства военно-строительного комплекса Минобороны России, ресурсоснабжающих и подрядных организаций гражданского сектора, определили главный вектор завещающих работ по достройке жилых корпусов.

На каждом объекте постоянно трудится около 600 специалистов. Средняя численность работников на секции дома - 80 человек.

В микрорайоне на ул. Левобережная д. 4 строители демонтируют ранее уложенные инженерные линии. Для поэтапного проведения работ по всем домам составлен детальный план. С окончанием одного этапа работ бригады специалистов сразу же приступают к следующему, от объекта к объекту. Сейчас строители планируют в первую очередь закончить отделочные работы, произвести пуск и наладку лифтового хозяйства, выполнить прокладку коммунальных сетей по корпусам №2 (144 квартиры), №5 (377 квартир), №6 (188 квартир), №9 (525 квартир) и №22 (151 квартир).

К 9 мая этого года Главное управление обустройства войск планирует передать в эксплуатацию Управлению многоквартирными домами АО «ГУОВ» и полностью подготовить к заселению два корпуса из пяти вышеуказанных, три оставшиеся - к июню.

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