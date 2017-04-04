04.04.2017 (23:01)

Военному представительству Минобороны России при РКК «Энергия» им. С.П. Королева исполнилось 70 лет

В состав военной приемки 4-го Управления Главного артиллерийского управления вошли военные представители, принимавшие участие в 1946 году в изучении документации и материальной части трофейной немецкой ракетной техники на территории Германии.

На начальном этапе деятельности Военного представительства основной задачей было обеспечение контроля над воссозданием немецкого ракетного вооружения из имевшихся трофейных деталей, узлов, сборок, возложенным на коллектив отдела № 3 СКБ НИИ-88 под руководством Сергея Королева.

Так за 1947 год было собрано 11 ракет типа ФАУ-2. Однако испытания выявили ряд существенных недостатков. Требовалось разработать более совершенные образцы на базе отечественных технологий и материалов. Выполнение данной задачи было поручено коллективу отдела № 3 СКБ НИИ-88.

Весь период существования предприятия военпреды оценивают качество всех изделий от первых баллистических ракет Р-1 и Р-2 до межконтинентальных баллистических ракет Р-7А, Р-9А, РТ-2 и РТ-2П на твердом топливе с отделяющейся головной частью.

С 1957 года по настоящее время военпреды проверяют качество производства всего спектра аппаратов космического кластера («Спутник», «Восток», «Молния», «Восход», «Союз», Н1-Л3, «Энергия–Буран» и др.).

Специалисты Военного представительства занимаются не только контролем создания ракетно-космической техники, но и ведут научную деятельность.

Докторами технических наук стали М.Д. Кислик, Р.С. Трофимов и А.Б. Новак, кандидатами технических наук И.И. Мухортов, В.А. Соколов, А.Е. Мосиенко, Н.П. Харламов, Ю.А. Шипигин.

За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации В.В. Путиным коллективу 1382 ВП МО РФ 22 февраля 2002 года объявлена благодарность.

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