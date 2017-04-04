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04.04.2017 (22:51)

Военно-патриотическое движение «Юнармия» обратилось к депутатам Госдумы

4 апреля в Государственной Думе на заседании круглого стола по обсуждению проекта Закона о патриотическом воспитании с докладом выступила первый заместитель начальника Главного штаба – руководитель аппарата Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Дарья Борисова. Тема выступления: «Юнармейское движение в системе патриотического воспитания граждан Российской Федерации».

Представитель Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» обратилась к участникам круглого стола с законодательной инициативой, направленной на повышение качества взаимодействия региональных отделений движения с местными органами власти.

В ходе обсуждения были подняты вопросы взаимодействия региональных властей с общественными молодежными движениями в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

Дарья Борисова отметила, что со своей стороны юнармейское движение аккумулирует и объединяет весь лучший опыт военно-патриотического воспитания молодежи, в особенности опыт региональный. «Мы призваны сохранять и развивать сложившиеся традиции», – заявила она.

Справочно:

Инициатива создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы ВВПОД «Юнармия» и уже более 70 000 юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия , Военно-патриотическое воспитание
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