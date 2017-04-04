04.04.2017 (22:40)

В честь юбилея прославленного подразделения состоялся торжественный концерт

В рамках торжественного мероприятия, посвященного 64-й годовщине присвоения почетного звания «гвардейский» 584-му зенитному ракетному полку и 50-летию образования его 1-го дивизиона, состоялся праздничный концерт для ветеранов, военнослужащих и гражданского персонала полка. Его организаторами стали сотрудники группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

Концерт, который прошел в клубе воинской части, собрал полный зрительный зал. В центре внимания было выступление исполнительницы песен военно-патриотической направленности заслуженной артистки Российской Федерации Любови Бирюковой.

В исполнении артистки первоначально звучали стихи известных поэтов о Родине, мужестве, героизме и воинском долге. Затем Любовь Бирюкова буквально покорила зрителей душевным, проникновенным исполнением песен гражданского звучания и лирических произведений.

Аплодисменты в ее адрес практически не смолкали. А по окончании концерта исполнительница заслужила теплых слов благодарности за прекрасное выступление. Она удостоилась грамоты и с удовольствием сфотографировалась с военнослужащими.

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