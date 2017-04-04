04.04.2017 (22:03)

Конференция по вопросам патриотического воспитания прошла в Центральном доме Российской Армии

В кинолектории Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялась научно-практическая конференция «Патриотическое воспитание молодежи в современных условиях: готовность к службе в армии и защите Родины», организаторами которой выступили члены Военно-научного общества при ЦДРА при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации.

В конференции приняли участие представители ветеранских и военно-патриотических организаций, студенты Московских колледжей: железнодорожного, сферы услуг № 3 ГБОУ школа № 2121, архитектуры, дизайна № 26, гбоу школа № 2054, профессиональных технологий.

Открыл конференцию, которую вел ученый секретарь Военно-научного общества доктор педагогических наук, профессор, генерал-майор А.И.Карманов, председатель совета Военно-научного общества, доктор военных наук, профессор, генерал-полковник А.И.Хюпенен, отметивший важность проведения мероприятия с началом весеннего призыва граждан на военную службу.

С научным докладом «Патриотическое воспитание молодежи на основе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на конференции выступила руководитель Всероссийского общественного движения О.Н.Амельченкова. Доклад вызвал большой интерес у участников конференции: в нем были представлены практические примеры действенной воспитательной работы с молодежью.

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