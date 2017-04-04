04.04.2017 (23:45)

В Благовещенске пройдет конкурс специалистов психологической службы

С 11 по 15 апреля 2017 года на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. К.К.Рокоссовского состоится конкурс специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками.

В конкурсе примут участие психологи 3-х академий (ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ», МВАА, ВА ВПВО ВС РФ), 4-х высших военных училищ (МВВКУ, КВВКУ, НВВКУ, ДВОКУ), 2-х суворовских военных училищ (МСВУ, КСВУ), 1-го кадетского корпуса (АККК), 4-х учебных центров подготовки специалистов родов войск.

Основными целями конкурса являются изучение, обобщение и популяризация опыта лучших психологов в вопросах организации психологической подготовки личного состава и психологической помощи военнослужащим, членам их семей и гражданскому персоналу, а также совершенствование методической подготовленности специалистов психологической службы.

В ходе проведения конкурсных испытаний будут оценены теоретические знания и практические умения специалистов-психологов.

Конкурс включает в себя 4 этапа. Конкурсанты представят видеопрезентацию, в которой обозначат основные результаты своей деятельности и направления дальнейшего развития. На втором этапе специалисты-психологи проявят свое умение в диагностика актуального психологического состояния военнослужащих, групповых процессов и явлений без применения технических средств. Третий этап включает в себя оценка знания эксплуатационной и методической документации к Автоматизированному рабочему месту военного психолога (АРМ ВП 83т379). И в заключении конкурсанты покажут свои навыки в проведении мероприятий психологической подготовки и оказания психологической помощи в ходе выполнения учебно-боевых задач.

Жюри конкурса возглавляет начальник психологической службы Главного командования Сухопутных войск полковник Александр Тюрин. К оценке участников конкурса привлекаются представители Центра психологической работы Вооруженных Сил Российской Федерации, Благовещенского государственного педагогического университета, специалисты психологических служб управления МВД России и Главного управления МЧС России по Амурской области.

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