04.04.2017 (21:57)

В Центральном Доме Российской Армии прошел концерт для личного состава парадного расчета Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского

В рамках культурно-художественного обслуживания войск состоялся праздничный концерт для личного состава парадного расчета Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, принимающего участие в военном параде 9 мая на Красной площади города Москвы. Организовали концерт сотрудники группы культурного обслуживания войск отдела военно-шефской работы Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

В концерте приняли участие автор-исполнитель военно-патриотических песен заслуженная артистка Российской Федерации Зинаида Сазонова, известная певица лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Сурина и музыкант концертного ансамбля ЦДРА саксофонист-виртуоз Сергей Новоселов.

Зрители, заполнившие зал клуба, с удовольствием прослушали всю концертную программу, награждая исполнителей дружными аплодисментами. Все участники концерта и его организаторы удостоились грамот командования парадного расчета академии.

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