04.04.2017 (21:40)

Определен состав участников отборочного этапа Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-Юниор – 2017»

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе определен состав участников отборочного этапа Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-Юниор – 2017», организаторами которого являются Департамент культуры Минобороны России, ЦДРА и Благотворительный фонд «Взлетная полоса».

Нынешний Фестиваль проводится уже в пятый раз, и интерес к нему нисколько не ослабевает. Более того, детский конкурс, задачами которого, в частности, определены популяризация детского и юношеского творчества, активизация творческого потенциала молодого поколения, повышение роли военной, героико-патриотической, эстрадной, народной песни в эстетическом, нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения, собирает все возрастающее число юных дарований, ширится его география.

В этом году в адрес оргкомитета Фестиваля поступило 529 заявок на участие. Проверить свои творческие способности решили маленькие певцы из Москвы, Московской области (региона с наибольшим числом представителей), Санкт-Петербурга, Севастополя (других населенных пунктов Республики Крым), Краснодара, Морозовска Ростовской области, Калуги, Курска, Кинешмы, Смоленска, Ярославля, Рыбинска, Томска.

Хотя Положением о Фестивале в номинации «Индивидуальные исполнители» определена младшая возрастная категория – от 6 до 9 лет, в ней будет участвовать певица совсем кроха. Маша Костина, которой всего 3 года, представит столицу. Другие возрастные категории – средняя (от 10 до 12 лет) и старшая (от 13 до 16 лет) – также собрали немало участников.

В числе участников немало юных талантов, представляющих учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации: Московское суворовское военное училище, Пансион воспитанниц Минобороны России, Санкт-Петербургский кадетский военный корпус, Севастопольский кадетский корпус и другие.

Все они вошли в состав участников (всего их 96) отборочного этапа Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Катюша-Юниор – 2017», который пройдет 10-11 апреля в Культурном центре Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации.

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