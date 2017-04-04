04.04.2017 (21:25)

Атомная многоцелевая подводная лодка «Орёл» возвратится в состав ВМФ до конца апреля 2017 года.

До конца апреля 2017 года в состав подводных сил ВМФ после ремонта и восстановления технической готовности возвратится многоцелевая атомная подводная лодка «Орел» проекта 949А. В настоящее время АПЛ «Орёл» проходит завершающий этап ремонтных работ на северодвинском предприятии «Звездочка». На подводной лодке обновлен ряд систем жизнеобеспечения, радиотехнического и навигационного вооружения.

АПЛ «Орел» продолжит выполнение задач в составе подводных сил Северного флота.

Также, планируется что в 2017 году возвратятся в состав ВМФ ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» проекта 667 БДРМ и дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров» проекта 877.

В феврале текущего года состоялся вывод подводной лодки «Тула» из эллинга Центра судоремонта «Звездочка» и в настоящее время продолжаются ремонтные работы, которые будут завершены в 4 квартале 2017 года. Далее на очереди ремонт АПЛ «Брянск». Наряду со строительством атомных подводных лодок 4-го поколения, реализация программы судоремонта в отношении атомных подводных лодок 3-го поколения.

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