04.04.2017 (20:35)

Новый формат участия в форуме «Армия-2017» представит Главное управление связи Вооруженных Сил Российской Федерации

В рамках III Международного военно-технического форума «Армия – 2017», который пройдет в период с 22 по 27 августа 2017 г. в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», военные связисты представят гостям и экспертам весь цикл разработки техники связи от момента появления перспективной технологии, разработки опытных образцов, их испытаний до опытной эксплуатации готового изделия.

В состав экспозиции Главного управления связи Вооруженных Сил РФ войдут: подсистема 3D-визуализации оперативной обстановки по связи, программно-аппаратный тренажер подготовки экипажа аппаратной связи, технология дополненной реальности в Вооруженных Силах РФ, а также уникальная отечественная разработка − аппаратно-программный комплекс предоставления услуг видеоконференцсвязи и многое другое.

В работе Форума примут участие 16-й Центральный научно-исследовательский испытательный Ордена Красной Звезды институт имени маршала войск связи А. И. Белова Минобороны России и Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного.

В этом году будет использован новый формат участия в Форуме. Планируется, что стенд Главного управления связи Вооруженных Сил РФ представит собой отдельно выделенный кластер военно-научного комплекса войск связи и оборонно-промышленного комплекса, в котором будут объединены научные организации Минобороны России, предприятия промышленности, ведущие ВУЗы и научные центры Российской Федерации.

Мероприятия Главного управления связи Вооруженных Сил РФ на Форуме будут проводиться в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в виде стендовой демонстрации экспонатов, экспозиции в городке военных связистов, а также в формате круглых столов и научной конференции в рамках научно-деловой программы.

Впервые в рамках научно-деловой программы кроме круглых столов по обсуждению вопросов развития системы радиосвязи Вооруженных Сил РФ, транспортных сетей связи специального назначения, а также автоматизированной системы управления связью, будет использован новый подход к проведению научно-технической конференции в формате дискуссионной площадки.

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