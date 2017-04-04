04.04.2017 (20:01)

Начался второй этап строительства Тульского суворовского военного училища.

Военные строители АО «Главное управление обустройства войск» приступили к строительству второй очереди объектов Тульского суворовского военного училища.

На втором этапе планируется построить крытый спортивный комплекс с комбинированным и игровым залами, спальный корпус на 240 мест, стадион с футбольным полем и трибунами на 620 мест, полосу препятствий, четыре площадки для игры в мини-футбол и волейбол, корт, тренажерную площадку, а также крытую стоянку для автомобилей и автобусов. Строительство завершится благоустройством прилегающей территории.

Строительные работы на месте будущего училища начались в апреле 2016 года. За рекордно короткие сроки было построено: 3-х этажное главное здание, два 4-х этажных спальных корпуса, 3-х этажная столовая, медпункт, крытый спорткомплекс и ряд других сооружений. В сентябре 2016 года училище приняло первых воспитанников. В первый учебный год поступило около 200 учащихся 5, 6, 7 классов. По окончании строительства в училище смогут обучаться 560 суворовцев.

Идея возрождения суворовского училища принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину, которую поддержал Президент России Владимир Путин.

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