04.04.2017 (19:30)

Строительство Многопрофильной клиники Военно-медицинской академии вошло в завершающую стадию

Специалисты АО «Главное управление обустройства войск» завершают строительство Многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, которая находится в историческом центре северной столицы.

В настоящее время все корпуса под крышей, везде устроена кровля, на 95% выполнены вентилируемые фасады из керамогранитных плит с элементами из архитектурного бетона. Также выполнено остекление витражей на всех корпусах клиники за исключением проемов под монтаж крупногабаритного оборудования.

Ведутся отделочные работы и работы по разводке инженерных систем. Протяженность только электрических и слаботочных систем превышает 700 километров по всей многопрофильной клинике. В каждом из корпусов в среднем более 10 тысяч кв. метров воздуховодов, количество вентиляционных систем – около 60 в каждом корпусе. В среднем в каждом из корпусов устроено более 20 тысяч кв. метров внутренних стен и перегородок.

Одновременно заканчиваются работы по устройству наружных сетей – канализации, водопроводу, тепловым сетям и сетям электроснабжения. Начаты работы по благоустройству территории.

Строительство многопрофильной клиники Военно-медицинской академии началось в сентябре 2015 года. В рекордно короткие сроки удалось построить 7 девятиэтажных корпусов клиники, общей площадью 148 тысяч квадратных метров, для ведения лечебной, учебной и научной деятельности.

В 7 корпусе – научно-учебном начата приемка медицинского и специального оборудования. Уже поставлено и принято около 150 единиц медицинского оборудования. Там выполнены работы по чистовой отделке, внутренним инженерным сетям, устроены наливные полы.

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