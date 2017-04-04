04.04.2017 (19:57)

Российские десантники выполнили десантирование со стрельбой на учении в Белоруссии

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России в рамках учения в Витебской области Республики Беларусь впервые выполнили за рубежом десантирование со стрельбой в воздухе.

За действиями десантников двух стран наблюдал министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков.

Десантирование производилось на незнакомую площадку приземления со сложным рельефом, ограниченную лесами и болотами.

Стоит отметить, что впервые с 2007 года военнослужащие Ивановского соединения ВДВ выполнили прыжки на парашютных системах Д-6, которые были предоставлены белорусской стороной.

В ходе этапа боевого слаживания белорусские коллеги организовали практическую тренировку на полевом передвижном тренировочном комплексе для освоения парашюта Д-6. Уровень подготовки российских десантников позволил в ходе одного лишь занятия освоить данную парашютную систему.

Совместное учение российских и белорусских десантников проходит в Витебской области с 1 по 6 апреля. Оно проводятся в три этапа, в рамках которых военнослужащие двух стран отработывают вопросы совместных действий по выполнению различного рода задач в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки и применения противником всех средств поражения.

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