04.04.2017 (19:02)
В РВСН подведены итоги командно-штабного учения с Владимирским ракетным объединением
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) подведены итоги командно-штабного учения (КШУ) с Владимирским ракетным объединением, которое проводилось с 27 марта по 2 апреля под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева в рамках контрольной комплексной проверки.
Как отметил генерал-полковник Сергей Каракаев, соединения, воинские части и подразделения объединения получили положительную оценку.
Основная цель учения – определение уровня практических навыков командования, оперативных групп, частей и подразделений (формирований) Владимирского объединения и Тейковского соединения РВСН при выполнении задач по предназначению.
В общей сложности было отработано более 60 задач и вводных, направленных на определение способности командования соединения обеспечить живучесть подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)
в различных условиях обстановки.
В ходе КШУ проверялись вопросы организации рассредоточения ракетных полков с ПГРК «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования, инженерного оборудования позиций, маскировки, организации системы охраны и обороны на полевых позициях.
Кроме того, на полевой позиции одного из ракетных полков проводились полномасштабные исследования перспективного беспилотного авиационного комплекса.
В ходе учения для обнаружения условных незаконных вооруженных формирований и ДРГ условного противника в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применялись беспилотные летательные аппараты.
Всего к проверке привлекалось более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.