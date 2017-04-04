04.04.2017 (19:02)

В РВСН подведены итоги командно-штабного учения с Владимирским ракетным объединением

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) подведены итоги командно-штабного учения (КШУ) с Владимирским ракетным объединением, которое проводилось с 27 марта по 2 апреля под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева в рамках контрольной комплексной проверки.

Как отметил генерал-полковник Сергей Каракаев, соединения, воинские части и подразделения объединения получили положительную оценку.

Основная цель учения – определение уровня практических навыков командования, оперативных групп, частей и подразделений (формирований) Владимирского объединения и Тейковского соединения РВСН при выполнении задач по предназначению.

В общей сложности было отработано более 60 задач и вводных, направленных на определение способности командования соединения обеспечить живучесть подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК)

в различных условиях обстановки.

В ходе КШУ проверялись вопросы организации рассредоточения ракетных полков с ПГРК «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования, инженерного оборудования позиций, маскировки, организации системы охраны и обороны на полевых позициях.

Кроме того, на полевой позиции одного из ракетных полков проводились полномасштабные исследования перспективного беспилотного авиационного комплекса.

В ходе учения для обнаружения условных незаконных вооруженных формирований и ДРГ условного противника в позиционном районе ракетной дивизии и охраны подвижных ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования применялись беспилотные летательные аппараты.

Всего к проверке привлекалось более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

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