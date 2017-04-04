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04.04.2017 (18:53)

В отдельной бригаде РХБ защиты ЗВО проходит внезапная проверка боевой готовности

Сегодня военнослужащие отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курске, приступили к отработке задач внезапной проверки боевой готовности.

В настоящее время подразделения соединения совершают марш общей протяженностью около 100 км на полигон Постоялые дворы в Курской области.

В ходе выдвижения военнослужащие отработают вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, вводные по отражению нападения условного противника, ориентирования в незнакомом районе.

Личному составу предстоит решить ряд практических задач по применению тяжелых огнеметных систем (ТОС), выполнить вождение бронетанковой техники в дневных и ночных условиях.

Кроме того, на полигоне будет развернут пункт специальной обработки, где подразделения РХБЗ проведут дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения и военной техники.

Всего к проверке привлечено более 1000 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

С начала этого года в войсках ЗВО проведено более 70 внезапных проверок боевой готовности соединений и воинских частей округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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