04.04.2017 (17:30)

Заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ состоится в Бишкеке

12 апреля в Бишкеке (Киргизия) пройдет 46-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

Одной из тем, которые будут подняты на заседании, станет адаптация объединенной системы ПВО государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Кроме того, будут подведены итоги деятельности Координационного комитета в 2016 году, рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2017 году, обсуждены приоритетные направления в развитии средств ПВО, а также ряд других вопросов.

В заседании Координационного комитета примут участие делегации от военных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса РФ, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.



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