04.04.2017 (17:45)

Инспекторы ВАИ провели урок безопасности дорожного движения со школьниками Калининграда

В Калининградской школе № 43 прошло занятие по правилам дорожного движения, которое провели сотрудники Военной автомобильной инспекции (территориальной).

Урок безопасности дорожного движения состоял из теоретической части с показом учебного документального фильма. Затем инспекторы дали возможность старшеклассникам ознакомиться с автомобильной техникой, специальными средствами, вооружением, компьютерами и экипировкой, стоящей на вооружении ВАИ в калининградской области.

На школьном дворе ребята смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля, примерить современный бронежилет, разгрузку и каску, ознакомиться с техническими средствами, применяемыми военной автоинспекцией в повседневной деятельности.

По мнению организаторов урока, такие встречи военнослужащих с детьми способствуют повышению уровня знаний правил дорожного движения у школьников и позволяют им дополнительно познакомиться со спецификой службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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