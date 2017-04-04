04.04.2017 (17:45)
Инспекторы ВАИ провели урок безопасности дорожного движения со школьниками Калининграда
В Калининградской школе № 43 прошло занятие по правилам дорожного движения, которое провели сотрудники Военной автомобильной инспекции (территориальной).
Урок безопасности дорожного движения состоял из теоретической части с показом учебного документального фильма. Затем инспекторы дали возможность старшеклассникам ознакомиться с автомобильной техникой, специальными средствами, вооружением, компьютерами и экипировкой, стоящей на вооружении ВАИ в калининградской области.
На школьном дворе ребята смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля, примерить современный бронежилет, разгрузку и каску, ознакомиться с техническими средствами, применяемыми военной автоинспекцией в повседневной деятельности.
По мнению организаторов урока, такие встречи военнослужащих с детьми способствуют повышению уровня знаний правил дорожного движения у школьников и позволяют им дополнительно познакомиться со спецификой службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.