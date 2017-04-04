04.04.2017 (16:10)

На Северном флоте определили лучших стражей порядка



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" На Северном флоте определили лучших стражей порядка

На Северном флоте (СФ) состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих подразделений военной полиции «Страж порядка» Армейских международных игр.

Соревнования прошли на базе отдельной мотострелковой бригады СФ в посёлке Печенга.

В состязаниях приняли участие представители подразделений военной полиции и военной автоинспекции гарнизонов Северного флота общей численностью более 50 человек.

Военные полицейские выполнили нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, метанию гранаты и стрелковые упражнения из автомата Калашникова АК-74.

Также оценивались навыки и умение при проведении мелкого ремонта автомобиля, оказании первой медицинской помощи, знание приемов рукопашного боя, которые могут пригодиться военным стражам порядка в ходе задержания правонарушителей.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включала в себя фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, а также элементы технической подготовки.

По итогам проведённых состязаний были определены лучшие военные полицейские флота, которые отправятся защищать честь регионального управления военной полиции на следующем этапе конкурса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице