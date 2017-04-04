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04.04.2017 (15:42)

Морские пехотинцы Балтийского флота отразили высадку морского десанта условного противника

На полигоне Хмелевка в Калининградской области проведено ротное тактическое учение (РТУ) морской пехоты Балтийского флота (БФ), в ходе которого отрабатывалось ведение обороны морского побережья и отражение высадки морского десанта условного противника.

По замыслу учения условный противник планировал высадить морской десант для захвата плацдарма на побережье.  Усиленная рота отдельного десантно-штурмового батальона  скрытно выдвинулась в указанный район побережья, заняла оборону и огнем из бронетранспортеров и  стрелкового оружия отразила высадку передового отряда морского десанта условного противника.

На втором этапе учения гвардейцы вступили в бой с основными силами десанта условного противника, который продвигался вглубь побережья. Массированным огнем рассредоточенных подразделений морские пехотинцы остановили наступление «неприятеля».

На РТУ привлекалось более 100 военнослужащих, было задействовано до 12 бронетранспортеров БТР-82А. В ходе боевой стрельбы применялись 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» и 82-мм минометы.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Морская пехота , Западный военный округ
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