04.04.2017 (15:37)

Санкт-Петербургское СВУ стало победителем первенства по пулевой стрельбе среди образовательных организаций Минобороны России

В Санкт-Петербурге завершилось первенство Вооруженных Сил России по пулевой стрельбе среди команд образовательных организаций Министерства обороны РФ.

В соревнованиях приняли участие 22 команды. Участники определяли лучших в четырех дисциплинах – упражнениях ПП-1 и ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета) и упражнениях ВП-2 и ВП-4 (стрельба из пневматической винтовки).

В командном зачете места распределились следующим образом:

место – Санкт-Петербургское суворовское военное училище; место – Оренбургское президентское кадетское училище; место – Ульяновское гвардейское суворовское военное училище.

Церемония закрытия, во время которой прошло награждение победителей и призеров турнира, прошла в Мальтийской капелле Санкт-Петербургского суворовского военного училища. В торжественном мероприятии принял участие бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро армеец Кирилл Григорьян.

Победителям соревнований вручены Кубок и диплом I степени, призерам – грамоты и дипломы, остальным участникам – памятные медали.

Заместитель региональной общественной организации Санкт- Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадетов Евгений Пешиков от лица организации наградил ценными подарками участников турнира в специальных номинациях Владислава Захарчука (Казанское суворовское военное училище) и Александру Серебрич (Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ).

Результаты личного зачета:

ПП-1

место – Олег Кичаев (Ульяновское гвардейское суворовское военное училище); место – Давид Стаценко (Краснодарское президентское кадетское училище); место – Дмитрий Иванов (Санкт-Петербургское суворовское военное училище).

ПП-2

место – Иван Юха (Ульяновское гвардейское суворовское военное училище); место – Дмитрий Корепанов (Тюменское президентское кадетское училище); место – Владимир Карпачёв (Оренбургское президентское кадетское училище).

ВП-2

место – Сергей Резниченко (Оренбургское президентское кадетское училище); место – Павел Тюрин (Тверское суворовское военное училище); место – Владислав Захарчук (Казанское суворовское военное училище).

ВП-4

место – Кирилл Иванов (Тюменское президентское кадетское училище); место – Данила Припутников (Казанское суворовское военное училище); место – Владислав Захарчук (Казанское суворовское военное училище).

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