04.04.2017 (15:37)
Санкт-Петербургское СВУ стало победителем первенства по пулевой стрельбе среди образовательных организаций Минобороны России
В Санкт-Петербурге завершилось первенство Вооруженных Сил России по пулевой стрельбе среди команд образовательных организаций Министерства обороны РФ.
В соревнованиях приняли участие 22 команды. Участники определяли лучших в четырех дисциплинах – упражнениях ПП-1 и ПП-2 (стрельба из пневматического пистолета) и упражнениях ВП-2 и ВП-4 (стрельба из пневматической винтовки).
В командном зачете места распределились следующим образом:
- место – Санкт-Петербургское суворовское военное училище;
- место – Оренбургское президентское кадетское училище;
- место – Ульяновское гвардейское суворовское военное училище.
Церемония закрытия, во время которой прошло награждение победителей и призеров турнира, прошла в Мальтийской капелле Санкт-Петербургского суворовского военного училища. В торжественном мероприятии принял участие бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро армеец Кирилл Григорьян.
Победителям соревнований вручены Кубок и диплом I степени, призерам – грамоты и дипломы, остальным участникам – памятные медали.
Заместитель региональной общественной организации Санкт- Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадетов Евгений Пешиков от лица организации наградил ценными подарками участников турнира в специальных номинациях Владислава Захарчука (Казанское суворовское военное училище) и Александру Серебрич (Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ).
Результаты личного зачета:
ПП-1
- место – Олег Кичаев (Ульяновское гвардейское суворовское военное училище);
- место – Давид Стаценко (Краснодарское президентское кадетское училище);
- место – Дмитрий Иванов (Санкт-Петербургское суворовское военное училище).
ПП-2
- место – Иван Юха (Ульяновское гвардейское суворовское военное училище);
- место – Дмитрий Корепанов (Тюменское президентское кадетское училище);
- место – Владимир Карпачёв (Оренбургское президентское кадетское училище).
ВП-2
- место – Сергей Резниченко (Оренбургское президентское кадетское училище);
- место – Павел Тюрин (Тверское суворовское военное училище);
- место – Владислав Захарчук (Казанское суворовское военное училище).
ВП-4
- место – Кирилл Иванов (Тюменское президентское кадетское училище);
- место – Данила Припутников (Казанское суворовское военное училище);
- место – Владислав Захарчук (Казанское суворовское военное училище).