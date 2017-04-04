04.04.2017 (15:24)

Самарский филиал ЦСКА принял участие в фестивале ГТО среди студентов вузов

В Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди студентов высших учебных заведений Самарской области.

В фестивале приняли участие студенты, аспиранты и магистры очной формы обучения в возрасте 18-29 лет, относящиеся к VI ступени комплекса ГТО.

Организаторами фестиваля выступили министерство спорта Самарской области, ассоциация вузов «Самарский региональный научно-образовательный комплекс», государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий». Поддержал молодых спортсменов и самарский филиал ЦСКА. Открывая спортивный праздник, начальник ЦСКА(Самара), член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов отметил: «Возрождая комплекс ГТО в новом качестве, мы сохраняем и преумножаем лучший опыт оздоровительного движения, призванного сделать жителей нашей страны здоровыми, активными и сильными. Удачи вам, друзья, и новых спортивных побед!»

Заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента физической культуры и спорта Лидия Рогожинская напомнила участникам встречи, что в конце марта исполнилось три года с момента подписания Указа Президента РФ о реализации всероссийского комплекса ГТО. За это время движение стало популярным, число желающих сдать нормативы ГТО растет каждый год, улучшается и уровень физподготовки молодежи.

В рамках соревнований участники показали свои умения в таких видах испытаний как подтягивание, поднимание туловища, наклон вперед, прыжок в длину с места, стрельба из электронного оружия, рывок гири.

Справочно:

Программа физподготовки под названием «Готов к труду и обороне (ГТО)» существовала в СССР с 1931 по 1991 годы: в разное время нормативы претерпевали изменения, но суть комплекса оставалась прежней.

Программа была направлена на оздоровление рядовых граждан. Долгосрочной целью являлось развитие всеобщего физкультурного движения в СССР и укрепление обороноспособности страны. Программа действовала в профессиональных и образовательных учреждениях (на заводах, в школах, вузах, техникумах и профессиональных училищах). Принять участие в программе мог любой желающий от 10 до 60 лет.

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