04.04.2017 (14:42)

Ракетный катер Черноморского флота Р-239 выполнил практические стрельбы в море

Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля в море по предназначению) ракетный катер Черноморского флота Р-239 выполнил практические артиллерийские стрельбы в одном из морских полигонов.

Отрабатывая организацию обороны корабля от средств воздушного нападения противника, катер провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и надводной мишени. К обеспечению этого эпизода привлекались фронтовые бомбардировщики Су-24М морской авиации флота.

Кроме того, экипаж катера проведет учение по выходу в ракетную атаку, в ходе которого планируется выполнение электронных ракетных пусков.

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