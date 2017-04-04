04.04.2017 (13:30)

В военкомате Мурманской области обсудили перспективы призывной кампании в городах Североморск и Островной

В отделе военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной состоялось первое заседание призывной комиссии в рамках начала весеннего призыва 2017 года.

Мероприятие началось с выступлений председателя призывной комиссии – заместителя главы администрации ЗАТО г.Североморск Анатолия Рожковского, начальника отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной капитана 1 ранга запаса Сергея Халатова.

Представитель администрации муниципального образования отметил, что отдел военкомата Мурманской области по городам Североморск и Островной по итогам осеннего призыва 2016 года признан лучшим в регионе.

В свою очередь, начальник этого отдела – военный комиссар Сергей Халатов – подтвердил, что установленная норма призыва североморских граждан осенью 2016 года была выполнена в полном объёме. 69 военнослужащих по призыву направлены в воинские части, дислоцированные в Мурманской, Московской и Ленинградской областях.

Военком также отметил, что хорошие результаты проведения призыва зависят от слаженности действий всех структурных подразделений призывной комиссии, а также высокой мотивации молодых людей в главной базе Северного флота.

Сергей Халатов рассказал, что большое количество старшеклассников изъявляют желание поступать в высшие военно-учебные заведения Минобороны России. Ежегодно процент поступивших составляют более половины от общего числа кандидатов. В ходе нынешней весенней призывной кампании 70 молодых людей станут кандидатами на поступление в военные вузы.

Военком сообщил, что призывная комиссия ЗАТО г.Североморск этой весной направит на службу по призыву более 50 человек. Половина новобранцев уже получила в ДОСААФ России востребованную военно-учётную специальность «водитель категории «С».

Кроме того, предстоит провести большую работу по определению категории годности 200 североморцев к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня и приобретенной специальности.

Сергей Халатов подчеркнул, что в результате такой разносторонней деятельности «возврата» военнослужащих по призыву со сборных пунктов военкоматов Мурманской, Московской и Ленинградской областей и из войск просто нет.

В ходе заседания призывной комиссии были также затронуты вопросы обеспечения военнослужащих по призыву всеми видами довольствия и персональными электронными картами.

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