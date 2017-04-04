04.04.2017 (14:09)
Представители Черноморского флота и ВМС Турции почтили в Новороссийске память российских моряков, погибших в годы войны
Сегодня в Новороссийске в рамках неофициального визита отряда турецких военных кораблей в Новороссийск командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко и командующий военно-морскими силами (ВМС) Турции адмирал Винсел Кёселе возложили венки и цветы к Вечному огню на площади Героев.
Церемония прошла у мемориальной стены «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».
Мероприятие завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула Новороссийской военно-морской базы.
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