04.04.2017 (14:09)

Представители Черноморского флота и ВМС Турции почтили в Новороссийске память российских моряков, погибших в годы войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Представители Черноморского флота и ВМС Турции почтили в Новороссийске память российских моряков, погибших в годы войны

Сегодня в Новороссийске в рамках неофициального визита отряда турецких военных кораблей в Новороссийск командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко и командующий военно-морскими силами (ВМС) Турции адмирал Винсел Кёселе возложили венки и цветы к Вечному огню на площади Героев.

Церемония прошла у мемориальной стены «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска».

Мероприятие завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула Новороссийской военно-морской базы.

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