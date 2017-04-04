04.04.2017 (13:08)

В рамках итоговой проверки военнослужащие российской военной базы в Таджикистане сдадут зачеты по физподготовке

Военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к сдаче итоговой проверки за зимний период обучения, которая проходит в войсках округа с 3 по 14 апреля.

Один из вопросов, выносимым на проверку, – практическая подготовленность военнослужащих по физической подготовке. Все военнослужащие – от офицеров управления до солдат – имеют возможность выбирать упражнения на силу, на быстроту и выносливость из 22 предлагаемых вариантов, в том числе упражнения с гирями и на гимнастическом турнике, бег на короткие дистанции и кросс.

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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