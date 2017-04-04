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04.04.2017 (13:16)

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ состоится совместная деловая игра Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ

В период с 6 по 7 апреля 2017 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоится совместная деловая игра Секретариата и Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В течение двух дней будут рассматриваться вопросы, связанные с выработкой предложений для принятия решений о совместных мерах по предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций в соответствии с Положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации.

Также участники мероприятия проведут тренировку по выработке предложений Совету министров иностранных дел, Совету министров обороны, Комитету секретарей Советов безопасности  и Совету коллективной безопасности по нормализации военно-политической обстановки в одном из регионов.

Деловая игра пройдет под руководством  исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова. В мероприятии также примет участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование
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