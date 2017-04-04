04.04.2017 (11:35)
В войсках Центрального военного округа началась контрольная проверка за зимний период обучения
В рамках проверки боеготовности по итогам зимнего периода обучения с войсками Центрального военного округа (ЦВО) проводятся контрольные занятия.
Соединения и воинские части, дислоцированные на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на территории Киргизии и Таджикистана, приступили к практическим действиям. В настоящее время военнослужащие ЦВО совершают марш на полигоны, где примут участие в комплексных тактико-огневых занятиях и отработают все виды боевых действий, в том числе в ходе тактических учений.
По итогам мероприятий, которые продлятся до середины апреля, будет поставлена оценка боеспособности подразделений, прошедших все этапы проверки.
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