04.04.2017 (11:14)

В ЦВО упростили процесс получения субсидий на приобретение жилья военнослужащими

В Центральном военном округе с 1 марта полномочия по предоставлению жилищных субсидий военнослужащим, признанным нуждающимися в жилых помещениях для постоянного проживания, переданы в ряд региональных отделов ФГКУ «Центррегионжилье».

Это существенно сократило срок принятия решения о предоставлении субсидии. Только в Самарской области за март военнослужащие получили субсидии на общую сумму более 68 миллионов рублей, что в три раза больше показателей предыдущих месяцев.

«С первого марта Департамент жилищного обеспечения Минобороны наделил нас соответствующими полномочиями, — рассказал начальник ФГКУ «Центррегионжилье» по Самарской области Игорь Самсонов. — Если в прошлом году мы принимали документы здесь, проверяли их и направляли в управление в Екатеринбург, где документы вновь исследовали специалисты, то сейчас мы все делаем на месте. Это существенно уменьшило время от подачи военнослужащим заявления до принятия решения».

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