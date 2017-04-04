04.04.2017 (11:07)

Проведено мониторинговое социологическое исследование военнослужащих российской военной базы в Армении

На российской военной базе в Армении проведено мониторинговое социологическое исследование военнослужащих. В течение трех дней отделом по работе с личным составом соединения под руководством старшего научного сотрудника научно-исследовательского центра (социологического) Вооруженных Сил РФ подполковника Виктора Курносова было изучено и опрошено более 300 военнослужащих, в том числе и командование соединения.

В ходе работы мониторинговой группы проведен анализ межличностных отношений среди различных категорий военнослужащих, опыт работы командования соединения по сплочению воинских коллективов, выявлен уровень морально-психологического состояния военнослужащих, их адаптированности к условиям военной службы в высокогорной местности за границей, а также военно-профессиональная ориентация военнослужащих для поступления в высшие учебные заведения Минобороны России

При социологическом исследовании применялись определенные методики и специальные темы по выявлению уровня авторитетности командиров взводов, рот и их заместителей, а также сержантов, проходящих военную службу в соединении по контракту.

«Исследование военнослужащих различных категорий российского соединения в Закавказье проводится регулярно», – отметил подполковник Виктор Курносов. – Основной целью ставится изучить практику использования социологических методик и опыта работы командования по совершенствованию морально-психологического обеспечения, снятию социальной напряженности, укреплению правопорядка и воинской дисциплины».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице