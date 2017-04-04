04.04.2017 (10:58)

Фронтовая авиация ЮВО в Крыму и Волгоградской области поднята по тревоге на учение

Авиационные соединения части объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующиеся в Крыму и Волгоградской области, подняты по тревоге в рамках летно-тактического учения.

Учение носит плановый характер, в нем задействовано около 30 единиц авиационной техники.

Экипажи бомбардировщиков Су-24М, штурмовиков Су-25М и Су-25СМ отработают уничтожение техники, объектов и баз условных незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также их крупных складов горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов.

Летчикам предстоит выполнять задачи в условиях активного противодействия средств ПВО и радиоэлектронной борьбы условного противника.

В течение четырех дней экипажам предстоит совершить более 120 вылетов.

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