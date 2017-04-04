04.04.2017 (10:42)
С морскими пехотинцами Каспийской флотилии проведено учение по противодесантной обороне побережья
На полигоне Аданак в Дагестане с десантно-штурмовыми подразделениями отдельного батальона морской пехоты Каспийской флотилии проведено трехдневное учение по противодесантной обороне участка морского побережья. Специально оборудованные на полигоне мишенные позиции имитировали десантно-высадочные силы и средства условного противника.
На начальном этапе учения морские пехотинцы отработали действия по выявлению и уничтожению складов снабжения и пунктов управления условного противника. Совершив марш на боевой технике, личный состав прибыл в район высадки десанта и выполнил задачи по подготовке местности к противодесантной обороне с инженерным оборудованием позиций.
На завершающем этапе подразделения морской пехоты провели бой с десантом условного противника, в ходе которого выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия, автоматических гранатомётов и вооружения боевой техники.
В ходе учения военнослужащие поэтапно выполнили комплекс задач по совершению марша, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите, преодолению минно-взрывных заграждений, десантированию в горной местности, инженерному оборудованию оборонительных позиций и противодесантной обороне участка морского побережья.
В учебных мероприятиях приняло участие более 100 военнослужащих и было задействовано 30 единиц боевой и специальной техники.