04.04.2017 (10:30)

Около 2 тыс. артиллеристов ЮВО вышли на полигоны в Ставропольском и Краснодарском краях

Около 2 тыс. военнослужащих привлечено на лагерный сбор артиллерии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае. Задействовано более 300 единиц артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.

Совершив марши протяженностью от 100 до 300 км, артиллерийские подразделения прибыли на полигоны Молькино (Краснодарский край) и Николо-Александровский (Ставропольский край), где отработают вопросы выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, разведки целей и огневого поражения условного противника с применением новейшего комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

С артиллерийскими подразделениями также проведут тактические учения с боевой стрельбой из самоходных гаубиц «Акация», «Гвоздика», 82-мм минометов и реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Мста-С».

Помимо применения мощного современного вооружения артиллеристы отработают эффективные способы маскировки и введения в заблуждение условного противника.

В ходе учений военнослужащие выполнят более 30 огневых задач и 15 нормативов, в том числе по смене огневых позиций.

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