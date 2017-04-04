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04.04.2017 (10:27)

Специалисты войск РХБ защиты Западного военного округа в ходе учения ликвидировали последствия условного крушения железнодорожного грузового состава

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали условную утечку химических веществ в поселке Мулино Нижегородской области.

По замыслу учения заражение местности произошло в результате условной аварии железнодорожного состава.

Специалисты РХБ защиты на месте катастрофы приступили к оценке масштабов разлива химических веществ. Затем провели необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварии, оперативно выполнив работы по очистке местности.

На учение были привлечены более 150 военнослужащих и задействовано около 30 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Войска РХБ защиты , Учения
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