04.04.2017 (10:27)
Специалисты войск РХБ защиты Западного военного округа в ходе учения ликвидировали последствия условного крушения железнодорожного грузового состава
Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали условную утечку химических веществ в поселке Мулино Нижегородской области.
По замыслу учения заражение местности произошло в результате условной аварии железнодорожного состава.
Специалисты РХБ защиты на месте катастрофы приступили к оценке масштабов разлива химических веществ. Затем провели необходимый комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварии, оперативно выполнив работы по очистке местности.
На учение были привлечены более 150 военнослужащих и задействовано около 30 единиц специальной техники.
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