04.04.2017 (10:16)

Курсанты Краснодарского училища летчиков приступили к полетам на новых учебно-боевых самолетах Як-130

Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков приступили к практическим полетам на современных учебно-боевых самолетах Як-130. Выполнение полетной программы проходит на аэродромах Кубани и в Воронежской области.

Более 100 курсантов до конца весны будут отрабатывать с летчиками-инструкторами взлет и посадку, полеты по маршруту, технику пилотирования, маневрирование в воздухе, а также действия в различных нештатных ситуациях. Предварительно каждый будущий военный пилот прошел курс теоретической и тренажерной подготовки.

Всего в Воздушно-космических силах (ВКС) с начала года к летной практике приступили более 800 курсантов старших курсов Военно-воздушной академии и Краснодарского училища летчиков, которые выполняют полеты на вертолетах Ансат-У, Ми-8, Ми-24, самолетах Як-130, Л-39, Л-410, Ан-26

и других.

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