04.04.2017 (10:10)
Подразделение Тульского соединения ВДВ России прибыло в Белоруссию на совместное учение
Военнослужащие Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в Брест (Республика Беларусь) для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием.
Активная фаза учения пройдет на полигоне Брестский на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с 11 по 13 апреля.
От ВДВ России на совместное учение привлекается рота парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.
В ходе учения предстоит отработать десантирование на незнакомую площадку приземления и совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательные групп условного противника и незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Это третье совместное учение, проводимое с участие военнослужащих ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с начала 2017 текущего года.
Совместное учение проводится в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны России и Республики Беларусь на 2017 год.