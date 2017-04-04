04.04.2017 (10:10)

Подразделение Тульского соединения ВДВ России прибыло в Белоруссию на совместное учение

Военнослужащие Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) прибыли в Брест (Республика Беларусь) для участия в совместном белорусско-российском тактическом учении с десантированием.

Активная фаза учения пройдет на полигоне Брестский на базе отдельной десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с 11 по 13 апреля.

От ВДВ России на совместное учение привлекается рота парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани.

В ходе учения предстоит отработать десантирование на незнакомую площадку приземления и совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательные групп условного противника и незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Это третье совместное учение, проводимое с участие военнослужащих ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь с начала 2017 текущего года.

Совместное учение проводится в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны России и Республики Беларусь на 2017 год.

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