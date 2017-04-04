04.04.2017 (10:09)

Мотострелковая бригада ЦВО поднята по тревоге и готовится принять участие в итоговом учении

Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Оренбургской области, поднята по тревоге в рамках итоговой проверки.

Подразделения соединения общей численностью более 3 тыс. военнослужащих были приведены в высшие степени боевой готовности. В настоящее время мотострелки на штатной военной технике совершают марш в назначенные районы на Тоцком полигоне, где примут участие в контрольном тактическом учении с боевой стрельбой.

В учении будет задействовано более 1000 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», система радиоэлектронной борьбы нового поколения «Борисоглебск-2», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Леер-3», реактивная и гаубичная артиллерия, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24.

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