Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

04.04.2017 (10:09)

Мотострелковая бригада ЦВО поднята по тревоге и готовится принять участие в итоговом учении

Мотострелковая бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Оренбургской области, поднята по тревоге в рамках итоговой проверки.

Подразделения соединения общей численностью более 3 тыс. военнослужащих были приведены в высшие степени боевой готовности. В настоящее время мотострелки на штатной военной технике совершают марш в назначенные районы на Тоцком полигоне, где примут участие в контрольном тактическом учении с боевой стрельбой.

В учении будет задействовано более 1000 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», система радиоэлектронной борьбы нового поколения «Борисоглебск-2», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Леер-3», реактивная и гаубичная артиллерия, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24. 

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false