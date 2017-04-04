04.04.2017 (09:46)

БПК «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота в ходе учения уничтожил субмарину условного противника

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» при поддержке самолётов противолодочной авиации успешно отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника.

Роль субмарины условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ.

В ходе решения противолодочных задач экипаж корабля провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. Обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения БПК.

Кроме того, «Адмирал Виноградов» преодолел минное поле, выставленное подводной лодкой условного противника, уничтожив плавающие мины из артиллерийского комплекса АК-630.

В ближайшее время экипажу корабля предстоит отразить атаки средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб.

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