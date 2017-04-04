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04.04.2017 (09:37)

Командующий ВМС Турции посетил фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович»

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В ходе неофициального визита отряда боевых кораблей военно-морских сил (ВМС) Турции в порт Новороссийск командующий ВМС адмирал Вейсел Кёселе посетил фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович».

В сопровождении командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко турецкий адмирал осмотрел корабль, ознакомился с его техническими характеристиками и вооружением. Адмирал Вейсел Кёселе поблагодарил экипаж «Адмирала Григоровича» за теплый радушный приём.

Как ранее сообщалось, 3 апреля в Новороссийск с неофициальным визитом прибыл отряд боевых кораблей военно-морских сил Турции в составе фрегата «Барбарос» и корвета «Бююкада».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Визит
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