04.04.2017 (09:36)

В ЗВО началось летно-тактическое учение с авиаполками оперативно-тактической авиации

Летно-тактическое учение с авиационными полками оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) началось в Воронежской, Курской и Тверской областях.

Более 30 экипажей самолетов Су-34, Миг-29СМТ и Миг-31БМ подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы базирования.

В течение четырех дней летчики будут выполнять летные задания как одиночно, так и в составе эскадрилий.

Экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), стрельбы из 30-мм пушки ГШ-30 и бомбометание учебных и штатных бомб П50Т и ФАП500 по различным целям.

Учение завершится 7 апреля. В нем примет участие около 300 военнослужащих, будет задействовано 6 военных аэродромов и 2 авиационных полигона в Тверской и Воронежской области.

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