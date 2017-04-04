04.04.2017 (08:10)

В ВВО в ходе окружного этапа конкурса «Чистое небо» операторы ПЗРК выполнили около 100 ракетных пусков

В Восточном военном округе завершился окружной этап конкурса «Чистое небо», входящий в программу «АрМИ-2017».

В ходе состязания 50 операторов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» выполнили задачи по обнаружению и уничтожению высокоскоростных ракет-мишеней. При этом было совершено около 100 ракетных пусков.

Помимо этого, участники выполнили нормативы по специальной, тактической, технической, огневой, и физической подготовке.

Сильнейшими в боевой стрельбе из ПЗРК и общекомандном зачете стали военнослужащие подразделения ПВО, представляющие Тихоокеанский флот. Второе место завоевала команда от общевойскового объединения округа, дислоцированного в Приморье, третье досталось военнослужащим из Забайкалья.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице